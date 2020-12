Tekirdağ'ın sokaklarına dev dezenfektan çeşmeleri konuldu - Son Dakika

- Tekirdağ'ın sokaklarına dev dezenfektan çeşmeleri konuldu

Dezenfektan çeşmelerine yoğun ilgi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi salgının yayılmasını engellemek için önemli bir hizmete imza attı. Sokak ve cadde aralarında dev dezenfektan çeşmeleri konuldu.

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını ile mücadelede Namık Kemal Üniversitesi ile güçlerini birleştirerek salgının yayılmasının önüne geçmek için çok önemli bir hizmete imza attı. Sokak ve cadde aralarına konulan dev dezenfektan çeşmeleri ile vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılmaya başlandı. Süleymanpaşa Belediyesi, diğer yandan vatandaşların kişisel tedbirlerini daha güvenli bir şekilde uygulayabilmeleri için yer ve yüzey dezenfektanı hizmeti başlatmış oldu. Dileyen vatandaşlar, evlerini, apartmanlarını, işyerlerini, araçlarını dezenfekte etmek için Dezenfektan Çeşmelerinden yer ve yüzey dezenfektanı alabilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Covid vakalarının ciddi şekilde artması ile birlikte apartmanlarda özellikle, iş yerlerinde ciddi anlamda ilaçlama ile ilgili talepler gelmeye başladı. Yani binlerce konuta bir anda ilaçlama yapamayacağımız için biz şöyle bir şey düşündük. Dedik ki şehrin değişik noktalarında dezenfektan noktaları yapalım vatandaşımız el ve yüzey dezenfektanını buradan alsınlar. Spreylere koysunlar ister ofislerini, ister evlerini, ister taksileri, ister minibüsleri nereyi istiyorsa dezenfekte etsinler istedik. O yüzden yapılan bir çalışmaydı. Namık Kemal Üniversitesi Rektörümüz Mümin Şahinle görüştük, çok fazlada ürün var. Vatandaşlarımızda korkuyor. Her ürünü her yerde de kullanamıyorsunuz. Sağolsun NKÜ Akol bazlı olmayan bir dezenfektan üretti. Yer ve yüzey dezenfektanı üretti. Biz bunları şehrin ilk etapta 9 bölgesine sonra 16 noktada her gün doldurmak şartıyla her akşam kontroller yapılıyor dolduruluyor. Vatandaşlarımız geliyor çeşmeden dolduruyor, spreyi doldurup nereyi ilaçlamak istiyorsa orayı dezenfekte edecek. Sosyal belediyecilik anlamında baktığımızda vantandaşlarımızın biraz üzerinden yük almak gerektiğini düşündük. Asıl mesele de bu" dedi.