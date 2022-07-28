Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

28.07.2022 10:01
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce belirlenen adresler ve bazı kişilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S, S.P, S.D, M.Ö. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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