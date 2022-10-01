Tekirdağ'da takside 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasından bir taksiyi durdurdu.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirildi, taksideki şüpheli H.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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