Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

06.09.2022 01:03
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ - Çanakkale yolunun 25. kilometresinde Mahramlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. sevk ve idaresindeki 59 AU 501 plakalı otomobili ile Malkara istikametinden Tekirdağ istikametine sol şeritten seyir halindeyken, aynı şeritte seyir halinde olan H.S.'nin sevk ve idaresindeki 06 BRV 966 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucundan her iki aracın sürücüsü yaralandı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

2 ayrı araçta yaralanan sürücülere ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kazaya karışan her iki aracın yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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