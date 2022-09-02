Tekirdağ'da 576 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 576 bin makaron ele geçirildi

02.09.2022 12:44
Tekirdağ'da 576 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazı ev, araç ve iş yerlerinde 576 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazı ev, araç ve iş yerlerinde 576 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler bir ev, bir araç ve bir iş yerinde yaptığı aramada, 269 bin boş, 307 bin dolu makaron ve 37 kilogram tütün ele geçirdi.

Adreste ve iş yerinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 576 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 576 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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