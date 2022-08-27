Ekipler evde yaptıkları aramada 21 bin 760 dolu makaron, 20 bin 800 boş makaron, 2 sigara dolum makinesi ve 3 komprasör ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Topağaç Mahallesi'nde bazı kişilerin tütün sarımı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 42 bin 560 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika

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