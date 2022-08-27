Tekirdağ'da 42 bin 560 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 42 bin 560 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

27.08.2022 10:26
Tekirdağ'da 42 bin 560 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde 42 bin 560 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde 42 bin 560 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Topağaç Mahallesi'nde bazı kişilerin tütün sarımı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler evde yaptıkları aramada 21 bin 760 dolu makaron, 20 bin 800 boş makaron, 2 sigara dolum makinesi ve 3 komprasör ele geçirdi.

Adreste bulunan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 42 bin 560 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 42 bin 560 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika
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