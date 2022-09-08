Bu arada Tolga Yılmaz'ın yakınları kıyıda arama çalışmalarını takip ediyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul 'da ikamet eden Cengiz Yılmaz (45) ile kardeşi Tolga Yılmaz (43), Kumbağ Mahallesi'nde denize girdi.

Kaynak: AA

Cengiz Yılmaz, Tolga Yılmaz, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, kayıp kardeşi aranıyor - Son Dakika

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