Türkiye'nin en fazla döviz bulunduran 5 ili! İstanbul ve Ankara listeye bile giremedi

Görüşmenin kendisi kadar konuşulacak görüntü! Sehpanın boyutu Avrupa'ya bir mesaj mı?

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinde bir kamyonetin ve Süleymanpaşa ilçesinde iki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da çaldığı otomobille kaçarken yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.