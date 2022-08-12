Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

12.08.2022 11:01
Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde B.K. (24) ile M.E. (21) ve C.E. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada B.K. tabancayla bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.E. ve C.E'yi 2 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ile mahallede yakalayarak gözaltına aldı.

Hastaneye kaldırılan B.K'nin tedavisi sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinde çalışmalar sürüyor Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinde çalışmalar sürüyor
Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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