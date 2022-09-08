Tekirdağ'da denize giren 2 kardeşten biri kayboldu, diğeri hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da denize giren 2 kardeşten biri kayboldu, diğeri hastaneye kaldırıldı

08.09.2022 11:04

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde yüzen iki kardeşten biri kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren diğer kardeş ise hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde yüzen iki kardeşten biri kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren diğer kardeş ise hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'dan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesinde C.Y. (45) ve kardeşi T.Y. burada serinlemek için denize girdi. 2 kardeş, yüzdükleri esnada boğulma tehlikesi geçirdiği görülmesi üzerine. C.Y. çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılarak olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. Denizde kaybolan diğer kardeş T.Y.'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri tarafından deniz içerisinde arama çalışmalar başlatıldı. Jandarma ekipleri de kıyıda arama çalışması yapmaya devam ediyor.

Hastaneye sevk edilen C.Y'nin ise durumunun kritik olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

İstanbul, Tekirdağ, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da denize giren 2 kardeşten biri kayboldu, diğeri hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da denize giren 2 kardeşten biri kayboldu, diğeri hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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