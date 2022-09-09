Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışmalarını iki bot, bir tekne ve dalgıçlarla karadan ve denizden sürdürüyor.

Kaynak: AA

Cengiz Yılmaz, Tolga Yılmaz, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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