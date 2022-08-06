Ekipler yaptıkları çalışma sonucu malzemeleri çalan kişinin V.S olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da iş yerinden malzeme çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.