Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

24.08.2022 12:53

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçe merkezinde sahil alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. hakimiyetindeki 11 AG 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

O sırada karşı şeritte hiçbir aracın olmaması muhtemel bir faciayı engellerken, kontrolden çıkan otomobil, geçtiği karşı şeritte kaldırıma çarparak durabildi.

O sırada kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.

Bölgeye gelen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik şube ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, karşı kaldırımda hasar gören otomobil, alandan çekildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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