Tekirdağ'da otomobil hafif ticari araca çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobil hafif ticari araca çarptı, 4 kişi yaralandı

07.09.2022 19:36
Tekirdağ'da otomobil hafif ticari araca çarptı, 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

B.H'nin kullandığı 34 YHT 33 plakalı otomobil, Beyazköy Kavşağı'nda E.M. idaresindeki 22 DS 708 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savruldu.

Kazada, sürücüler B.H. ve E.M. ile araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Bölgede bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Tekirdağ'da ilginç kaza kamerada: 4 yaralı Tekirdağ'da ilginç kaza kamerada: 4 yaralı
Kaynak: AA

Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobil hafif ticari araca çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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