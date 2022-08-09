Tekirdağ'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

09.08.2022 10:46
Tekirdağ'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu ve Altınova mahallelerinde iki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu motosikletleri çalanların A.G, Ö.T.E. ve D.E. olduğu belirlendi.

İlçe merkezinde yakalanan şüphelilerden Ö.T.E'nin silahla yağma ile uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından arandığı tespit edildi.

Şüphelilerden D.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Ö.T.E. ve A.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Altınova, Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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