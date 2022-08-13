Tekirdağ'da tarihi nitelikte 42 madeni para ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da tarihi nitelikte 42 madeni para ele geçirildi

13.08.2022 12:30
Tekirdağ'da tarihi nitelikte 42 madeni para ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 42 madeni para ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 42 madeni para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının bir soruşturma dosyası kapsamında Kızılpınar Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 42 madeni para ve bir mühür ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da tarihi nitelikte 42 madeni para ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da tarihi nitelikte 42 madeni para ele geçirildi - Son Dakika
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