Tekirdağ'da tarihi nitelikte 42 madeni para ele geçirildi

Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 42 madeni para ve bir mühür ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının bir soruşturma dosyası kapsamında Kızılpınar Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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