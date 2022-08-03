Tekirdağ'da üstünde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da üstünde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

03.08.2022 12:03
Tekirdağ'da üstünde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, üzerinde 515 gram sentetik uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, üzerinde 515 gram sentetik uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kumbağ Mahallesi'nde durdurulan şüpheliler S.K. ve O.Y'nin üst aramasında ve çantalarında 515 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da üstünde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da üstünde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika
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