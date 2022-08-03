Kumbağ Mahallesi'nde durdurulan şüpheliler S.K. ve O.Y'nin üst aramasında ve çantalarında 515 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da üstünde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

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