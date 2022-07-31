Yazın ortasında şiddetli yağış: Sokaklar dereye dönüştü - Son Dakika
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Yazın ortasında şiddetli yağış: Sokaklar dereye dönüştü

31.07.2022 16:18
Yazın ortasında şiddetli yağış: Sokaklar dereye dönüştü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yazın ortasında bir anda bastıran şiddetli yağış, sokakları dereye çevirdi.

Yazın ortasında etkili olan şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yazın ortasında bir anda bastıran şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi.

Tekirdağ'da öğlen saatlerinde havanın kararmasıyla sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. İlerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak yağış sokakları ve caddeleri adeta dereye çevirdi. TESKİ'ye ait mazgallarında yetersiz kalması sebebiyle dereye dönüşen sokak ve caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar şiddetli yağışta hazırlıksız yakalanırken, kimi vatandaşlarda dereye dönüşen sokaklardaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yazın ortasında şiddetli yağış: Sokaklar dereye dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yazın ortasında şiddetli yağış: Sokaklar dereye dönüştü - Son Dakika
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