Bazı vatandaşlar şiddetli yağışta hazırlıksız yakalanırken, kimi vatandaşlarda dereye dönüşen sokaklardaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yazın ortasında şiddetli yağış: Sokaklar dereye dönüştü - Son Dakika

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