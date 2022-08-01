Bazı vatandaşlar şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanırken, kimi vatandaşlar da dereye dönüşen sokaklardaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da öğlen saatlerinde havanın kararmasıyla sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. İlerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak yağış sokakları ve caddeleri adeta dereye çevirdi. TESKİ'ye ait mazgalların da yetersiz kalması sebebiyle dereye dönüşen sokak ve caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yazın ortasında şiddetli yağış: Sokaklar dereye dönüştü - Son Dakika

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