Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi polis ekiplerince ruhsatsız olarak geri dönüştürülebilir atık toplayan kişilere göz açtırmadı. Zabıta ekiplerince 'Çekçekçilere' havadan ve karadan operasyon gerçekleştirildi. Gelen bir ihbarı değerlendiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, verilen adresteki metruk bir binaya operasyon düzenledi. İHA (İnsansız Hava Aracı-Dron) destekli operasyonda, içeride gizlenen yabancı uyruklu 12 kaçak yakalandı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da zabıta ve polisten 'Çekçek' operasyonu: 12 kaçak göçmen içeride gizlenirken yakalandı - Son Dakika

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