Tekirdağ'da birçok işyerini su bastı: 160 bin liralık hasar var - Son Dakika
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Tekirdağ'da birçok işyerini su bastı: 160 bin liralık hasar var

15.08.2022 10:49

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesinde aniden bastıran sağanak yağışla beraber birçok işyeri ve evi su bastı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesinde aniden bastıran sağanak yağışla beraber birçok işyeri ve evi su bastı. Yağış sonrası jandarma ekiplerince bölgede yapılan incelemede şahısların beyanına göre 160 bin liralık zarar oluştuğu ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünü uyarılarından sonra Tekirdağ'da sabahın erken saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağışla beraber Kumbağ Mahalllesinde bulunan İnönü Caddesi adeta dereye dönüştü. Cadde üzerinde mazgallarında yetersiz olmasından dolayı, yağmur suları kaldırımları da aşarak işyerleri ve evlere girdi. İşyerlerine su girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek kendi imkanlarıyla temizleme çalışması başlattı. Bölgeye gelen TESKİ ve İtfaiye ekipleri de su tahliye çalışması başlattı.

14 dükkan ve evi su bastı, 160 bin liralık zarar oluştu

Bölgede suların tahliye işlemi sürerken, Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerde bölgede inceleme ve araştırma işlemi başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda 14 işyeri, dükkan ve 1 evi su bastığı tespit edildi. Şahısların beyanına göre toplamda 160 bin liralık hasar oluştu ifade edildi. Vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine seslenerek, çok acilen bu bölgeye mazgal konulması gerektiğini belirtti.

Dükkanında su baskını yaşanan Veysel Karani Selen yapatığı açıklamada, "Buralara mazgal yapsın Kadir Albayrak. Oraya mazgal yapacak dükkanlara su basmayacak" dedi.

Vatandaşlardan Sezai Eken ise "Burası yapılırken neden pis su gideri yapılmadı ' Kanalizasyon yaptık dediler. Nerede pis su gideriniz, yaptınız mı yapmadınız. Yolu yükselttiniz yıllardır biz burada esnafız 2 oldu siz bu yolu yaptıktan sonra bizim dükkanlarımızı su basıyor. Sezon başında tezgah açıyordum zabıtalar, geldiniz bana ceza kestiniz, bir tane etiketim yoktu, hani hizmetiniz bu mu ' Haram zıkkım olsun hepinize" diye konuştu.

İrfan Bilgiç de "Biz yazlıkçı olduğumuz için öncelikle mecburen dükkanlarımızda yatıyoruz, çoluk çocuk, kardeşlerimiz hepimiz dükkanda yatıyoruz. Bir bağrışmalar geldi ondan sonra dükkan su içinde daha doğrusu bir de elektrik aksamları vardı ilk önce onları çektik, ondan sonra ilk gelen jandarma oldu. Söylüyoruz yani şu görünen alandan olduğu gibi buranın kotu altta. Kaldırımla cadde düz o yüzden her yıl perişan oluyoruz. 20 Yıldır aynı şeyi çekiyoruz, en ufak yağmurda olduğu gibi su içerde. Yetkililere sesleniyoruz, TESKİ'ye sesleniyoruz bir çaresi var ama yapmıyorlar" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, Kumbağ, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da birçok işyerini su bastı: 160 bin liralık hasar var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da birçok işyerini su bastı: 160 bin liralık hasar var - Son Dakika
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