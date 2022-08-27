Bu kapsamda ilçelerde belirlenen bazı adresler, araçlar ile şüphelilerin üst aramalarında 58 uyuşturucu hap, 7 gram esrar ve 3 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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