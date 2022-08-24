Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

24.08.2022 09:58
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde durdurulan bazı araçlar ile şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Araçlarda bulunan H.K, B.C, C.Ç. ve G.Ö. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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