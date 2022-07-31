Çorlu'da da Cemaliye Mahallesi'nde ekipler durumundan şüphelendiği R.T'yi durdurdu, şüphelinin üst aramasında bir tabanca ile 5 mermi bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da üzerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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