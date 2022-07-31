Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Süleymanpaşa Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri Değirmenaltı Mahallesinde durumundan şüphelendiği E.S'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir tabanca ile 3 mermi bulundu.
Çorlu'da da Cemaliye Mahallesi'nde ekipler durumundan şüphelendiği R.T'yi durdurdu, şüphelinin üst aramasında bir tabanca ile 5 mermi bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da üzerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika