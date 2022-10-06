Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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