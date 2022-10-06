Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

06.10.2022 09:18
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.Ç. A.G. ve O.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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