Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

27.07.2022 11:38
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 lira ele geçirildi.

Operasyonda İ.İ, B.B, F.O.D, E.H.K, C.B, O.B, A.P. ve E.Y. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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