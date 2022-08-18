Tekirdağ'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor

18.08.2022 13:40
Tekirdağ'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi devriye görevini ifa eden polis ekiplerinin, G.Y.'nin endişeli ve tedirgin davranışlarda bulunması üzerine, şahıs usulüne uygun bir şekilde durdurularak, herhangi bir suç unsuru olup olmadığı sorulduğunda şahıs görevlilere toplam 35 adet yeşil reçeteye bağlı sentetik ecza maddesini rızaen teslim etti.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesinde de uyuşturucu madde ticareti olayı ile ilgili olarak R.T.'nin uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplamda 4 bin 230 TL para ve ikamette fişeklenmiş satışa hazır vaziyette bulunan uyuşturucu maddelerin yapılan sayım ve tespitinde 54 fişek daralı ağırlığı 55.80 gram, net ağırlığı 22 gram eroin maddesi ele geçirildi. Alınan talimatla şüpheli R.T. aynı gün hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika
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