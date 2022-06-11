Tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat başladı

11.06.2022 10:59

Yörede "kınalı yapıncak" olarak adlandırılan meşhur Yapıncak üzümünün tescil edilen tüysüz ve narin yapılı asma yaprağının hasadına başlandı.

Yörede "kınalı yapıncak" olarak adlandırılan meşhur Yapıncak üzümünün tescil edilen tüysüz ve narin yapılı asma yaprağının hasadına başlandı.

Tekirdağ'da üreticilerin Yapıncak yaprağı mesaisi sabah saatlerinde başlayıp gün boyu devam ediyor. Asma dallarından tek tek toplanan yaprakların satışı taze ya da salamura şeklinde yapılıyor.

Tüysüz ve narin yapılı Yapıncak yaprağı, özellikle Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden zeytinyağlı sarmalarda tercih ediliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumundan 2020'de "Yapıncak salamura asma yaprağı" adıyla coğrafi işaret alınan üzüm yaprağı, Tekirdağ'ın yanı sıra farklı kentlere de satılıyor.

"Yaprağın ince olması lezzetini artırıyor"

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Bölümü Gıda Yüksek Mühendisi Gamze Uysal Seçkin, AA muhabirine, Yapıncak yaprağını meyvesinden daha pahalı hale getiren en önemli özelliğinin tüysüzlüğü, az damarlı ve ince yapılı olması olduğunu söyledi.

Seçkin, yaprak hasadının yaklaşık bir ay süreceğini belirterek, "Yapıncak yaprağımız Trakya'ya özeldir. Yapısının ince olması, damarlarının hissedilir olmaması, çok az tüylü olması yaprağı sarmalarda tercih edilir hale getiriyor. Yaprağın ince olması lezzetini artırıyor. Yaprak daha çok salamura şeklinde tüketiliyor. 4-5 haftalık bir fermantasyon süresi oluyor. Hasat edildikten sonra kutulara basıyoruz. 4-5 hafta bu suyun içerisinde kalıyor. Sonra satışa hazır hale geliyor." diye konuştu.

Seçkin, Yapıncak yaprağının ekonomik olarak da üreticiyi sevindirdiğini ifade etti.

Üzüm hasadının yörede eylülde başladığını anlatan Seçkin, "Üzüm hasadından önce üreticiler yaprak satarak, asmalar meyve vermeden para kazanmaya başlıyor. İlaçlama zamanlarına dikkat edildiğinde daha üzüm olgunlaşmadan yapraktan iyi bir gelir elde ediliyor. Bu da çiftçimiz açısından güzel bir geçim kaynağı." dedi.

"Sarmalarda sıkça tercih ediliyor"

Yaprak toplayan kadınlardan Yeter Tunçer de Yapıncak yaprağının Trakya'da sarmalarda sıkça tercih edildiğini dile getirdi.

Yaprak toplama mesaisinin sabah başladığını aktaran Tunçer, "Akşama kadar 30 kasa kadar topluyoruz. Sonra onları yıkıyoruz, kurumaya bırakıyoruz, tuzlu limonlu suyunu hazırlıyoruz. Bidonlara bastırıp suyunu ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat başladı
Tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat başladı
Tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat başladı
Tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat başladı

YORUMLAR
500
Erbaa'nın tescilli asma yaprağında hasat dönemi başladı Erbaa'nın tescilli asma yaprağında hasat dönemi başladı Yaprak toplamak isteyen yaşlı kadın, çıktığı asmadan düşerek yaşamını yitirdi Yaprak toplamak isteyen yaşlı kadın, çıktığı asmadan düşerek yaşamını yitirdi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:10 Midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
11:56 Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 13:20:47. #1.11#
SON DAKİKA: Tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement