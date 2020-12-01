Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
01.12.2020 12:22
Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da kısa süreli etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da kısa süreli etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı dün gece Edirne ve Kırklareli üzerinden ülkeye giriş yaptı. Gece saatlerinde Tekirdağ'ın Malkara ve Süleymanpaşa İlçesinde de etkili olan kar yağışı kısa süreli etkisini gösterdi. Gece saatlerinde kentte kısa süreli meydana gelen kar yağışı etkisini kaybederken, Malkara ile Süleymanpaşa İlçeleri arasında bulunan yüksek kesimler beyaza büründü.
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