Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
16.01.2021 18:14
Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Etkili olan kar yağışı ile birlikte, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yüksek kesimlerde bulunan tarlalardaki ekinlerde karla kaplanırken, kar yağışı yolda bulunan sürücülere de zor anlar yaşattı.
Kar yağışına karşılık kar küreme araçları da yollarda çalışma gerçekleştirdi. Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
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