Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Etkili olan kar yağışı ile birlikte, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yüksek kesimlerde bulunan tarlalardaki ekinlerde karla kaplanırken, kar yağışı yolda bulunan sürücülere de zor anlar yaşattı. Kar yağışına karşılık kar küreme araçları da yollarda çalışma gerçekleştirdi. Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Son Dakika

Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 il için kar yağışı uyarısı

Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı

Otomotiv devleri Fiat ve Peugeot resmen birleşti

Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu

Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı

Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi