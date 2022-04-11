Yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika
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Yüksek kesimlerinde kar yağışı

11.04.2022 13:56

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlık alan beyaza büründü.

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlık alan beyaza büründü.

Trakya, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi.

Yeni hava sistemiyle bölgede hava sıcaklıkları ani düşüş gösterdi.

Sağanakların etkili olduğu bölgede yüksek kesimlerde ise kar yağışı meydana geldi.

Gece ani gerileyen sıcaklık sonrası Ganos Dağı etekleri kar beyazıyla kaplandı.

5-7 santimetre arasında kar biriken bölgede, yağış yerini sis ve şiddetli rüzgara bıraktı.

Kent merkezinde 9 derece ölçülen hava sıcaklığı, yüksek kesimlerde birkaç derece daha düşük hissediliyor.

Yüksek kesimlerinde kar yağışı
Yüksek kesimlerinde kar yağışı
Yüksek kesimlerinde kar yağışı
Yüksek kesimlerinde kar yağışı

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Van'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu Van'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu VAN'DA KENT MERKEZİNDE YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLDU VAN'DA KENT MERKEZİNDE YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLDU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika
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