Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sağanak etkili oldu - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Çerkezköy'de 2 cadde yağış nedeniyle göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde sağanak etkili olurken, yaşamı olumsuz etkiledi. Çerkezköy'de şiddetli yağmur nedeniyle bazı evler ile apartmanların bahçelerini su bastı. Vatandaşlar suların içeriye girmesini önlemek için çaba harcadı. Çerkezköy'de vatandaşlar sağanak karşısında zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle ilçenin trafik yoğunluğunun en fazla olduğu caddelerinden Atatürk Caddesi viyadük girişi ile Hükümet Caddesi'nin bir bölümü ile bazı sokaklar göle döndü. Sürücülerde zaman zaman zor anlar yaşadı. Polis ve zabıta ekipleri su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için uyarılarda bulundu.