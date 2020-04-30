Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sağanak yağış - Son Dakika

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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sağanak yağış
6 saat önce
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sağanak yağışTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sağanak yağış
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde sağanak etkili olurken, yaşamı olumsuz etkiledi. Çerkezköy'de şiddetli yağmur nedeniyle bazı evler ile apartmanların bahçelerini su bastı. Vatandaşlar suların içeriye girmesini önlemek için çaba harcadı. Çerkezköy'de vatandaşlar sağanak karşısında zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle ilçenin trafik yoğunlunun en fazla olduğu caddelerinden birisi olan Atatürk Caddesi viyadük girişi ile Hükümet Caddesi'nin bir bölümü ile bazı sokaklar göle dönerken, sürücülerde zaman zaman zor anlar yaşadı. Polis ve zabıta ekipleri su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 04:42 Kaynak: DHA
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