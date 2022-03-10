TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI - Son Dakika
Üye Girişi

TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI

10.03.2022 12:45

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM)yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu Tekirdağ ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM)yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu Tekirdağ ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Saray, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar kalınlığı 10 santimi geçti.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kırklareli'nin Vize, Demirköy, Pınarhisar, Kofçaz ilçeleri ve Tekirdağ'ın Saray, Kapaklı, Çerkezköy ilçelerinde kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından, bu bölgelerde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Tekirdağ'ın Saray, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar kalınlığı 10 santimi aştı. Sabah saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ve karayolları ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kar yol açma ve tuzlama çalışmalarında bulundu. Polis ve jandarma ekipleri belirli noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI
TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI
TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI

YORUMLAR
500
Ocakta Tekirdağ'ı es geçen kar yağışı, bu kez şiddetli geldi! Şehir beyaza büründü, 4 ilçede okullar tatil Ocakta Tekirdağ'ı es geçen kar yağışı, bu kez şiddetli geldi! Şehir beyaza büründü, 4 ilçede okullar tatil Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ İstanbul'da beklenen kar fırtınası Tekirdağ'ın ilçelerini vurdu İstanbul'da beklenen kar fırtınası Tekirdağ'ın ilçelerini vurdu

Meteoroloji, Kırklareli, Tekirdağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:53:43. #1.11#
SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement