TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI - Son Dakika

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM)yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu Tekirdağ ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Saray, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar kalınlığı 10 santimi geçti.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kırklareli'nin Vize, Demirköy, Pınarhisar, Kofçaz ilçeleri ve Tekirdağ'ın Saray, Kapaklı, Çerkezköy ilçelerinde kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından, bu bölgelerde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Tekirdağ'ın Saray, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar kalınlığı 10 santimi aştı. Sabah saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ve karayolları ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kar yol açma ve tuzlama çalışmalarında bulundu. Polis ve jandarma ekipleri belirli noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.