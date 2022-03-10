Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (2) - Son Dakika
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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (2)

10.03.2022 10:53
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (2)

2 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİLYoğun kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ'da, Saray'ın ardından Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de eğitim-öğretime ara verildi.

2 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ'da, Saray'ın ardından Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de eğitim-öğretime ara verildi. Kapaklı'da bugün, Çerkezköy'de ise bugün ve yarın okulların tatil edildiği bildirildi. Çerkezköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den aldığımız son verilerin değerlendirilmesi sonucu bugün öğleden sonra ve yarın 11.03. 2022 tarihinde cuma günü ilçemiz genelindeki  bütün okullarımızda 1 buçuk gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Öğrencilerimize ve velilerimize duyurulur" denildi.


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Samsun'da 6 ilçede eğitime 'kar' engeli Samsun'da 6 ilçede eğitime 'kar' engeli Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde eğitime ara verildi Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde eğitime ara verildi

Çerkezköy, Tekirdağ, okullar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (2) - Son Dakika
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