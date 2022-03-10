Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ

10.03.2022 12:09

Son dakika haber: Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde etkili olduğu belirtilerek, bu ilçelerde okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde etkili olduğu belirtilerek, bu ilçelerde okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, " Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışı ile ilgili olarak Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimiz hariç şuan için ilimiz genelini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kaymakamlıklarımızca alınan kararlar gereği, kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Saray ilçemizde okullar bugün ve cuma günü, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimizde ise bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edilmiştir. Alınan kararlar kaymakamlıklarımızın web siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaşanan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için görevli tüm personelimiz sahada mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizde görevlendirilen personellerimizin uyarılarına riayet etmesi rica olunur" denildi.

Kar yağışı etkisini artırmasıyla birlikte, Çerkezköy-Saray karayolunda buzlanma meydana geldi. Bazı araçların kayması üzerine karayolu ulaşıma kapanıp, uzun araç kuyrukları oluştu. Kalan araçlar iş makinelerinin yardımı ile kurtarılırken belediye ve karayolları ekipleri tarafından yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ

YORUMLAR
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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (2) Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (2) Çorlu'da kar nedeniyle eğitime ara verildi Çorlu'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Çerkezköy, Tekirdağ, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ - Son Dakika
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