Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (4) - Son Dakika

ÖĞRENCİLER TATİLİ HALAY ÇEKEREK KUTLADI

Tekirdağ Çerkezköy'de okulları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş'e, Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi'ndeyken kaymakamlıktan telefonla okulların tatil edildiği bildirildi. Müdür de haberi okul bahçesindeki öğrencilerle paylaştı. Haberi alan öğrenciler, bahçede oyunlar oynayıp, tatilin sevincini yaşadı. Öğrencilerin eğlendiği anlar da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kızılpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ise tatil haberi alınca okul bahçesinde toplanıp halay çekti. Öğrenciler, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),