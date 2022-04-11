TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI - Son Dakika

Çevirmeye giren genç, polisin kim olduğunu görünce şaşırdı

TEKİRDAĞ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Ganos Dağı etekleri beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santimi aştı.

Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışla havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde Nisan ayında kar yağdı. Ganos Dağı etekleri beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı.

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklığının 8-12 derece azalmasının beklendiği açıklandı. Bölgede Edirne ve Kırklareli'de sabah hafif yağmur yağışları yaşandı.