TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

11.04.2022 15:25

TEKİRDAĞ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.

TEKİRDAĞ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Ganos Dağı etekleri beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santimi aştı.

Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışla havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde Nisan ayında kar yağdı. Ganos Dağı etekleri beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı.

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklığının 8-12 derece azalmasının beklendiği açıklandı. Bölgede Edirne ve Kırklareli'de sabah hafif yağmur yağışları yaşandı.

TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI
TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI
TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI
TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI
TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI
TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI
TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI
TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI
TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI
TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI
TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI
TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI - Son Dakika


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