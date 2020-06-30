Tekirdağ'ın Yuvalı Mahallesi'ndeki karantina kaldırıldı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Yuvalı Mahallesi'ndeki karantina kaldırıldı

TEKİRDAĞ Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs vakası tespit edilen Saray ilçesinin Yuvalı Mahallesi'nde karantina uygulamasının sonlandırıldığı belirtildi.

TEKİRDAĞ Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs vakası tespit edilen Saray ilçesinin Yuvalı Mahallesi'nde karantina uygulamasının sonlandırıldığı belirtildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Saray ilçesinde, 23 Haziran tarihi itibari ile 18 pozitif vaka olduğunu, 331 nüfus ve 60 haneye sahip Yuvalı Mahallesi'nde de aynı tarihte 3 vaka tespit edildiği belirtilerek, "3 vakanın kaynağı araştırıldığında, İstanbul ilinden misafir olarak gelen, 12-13 Haziran günleri Yuvalı Mahallesi'nde ikamet eden ve köy halkı ile temas eden kişi olduğu anlaşılmıştır. Vakalar aynı aile fertleri olup, Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi'nde ikamet etmektedirler. Yürütülen filyasyon çalışmaları neticesinde vakaların yakın çevresinden 12 kişiye 23 Haziran günü PCR testi yapılmıştır. 1 vaka pozitif saptanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır" denildi.

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Yuvalı Mahallesi'nde İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin 23 Haziran günü aldığı kararla karantina uygulanması başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

"24-25.06.2020 tarihinde mahallede yapılan çalışmalar neticesinde, 316 adet numune alınmıştır. Alınan 316 numuneden sadece 1 tanesi pozitif saptanmıştır. Pozitif çıkan bu vakanın hastanede tedavisine başlanmış ve yakın temasta bulunduğu hane halkı izlemeye alınmıştır. Pozitif olan vaka, 21.06.2020 tarihinde Yuvalı Mahallesi'ne İstanbul'dan gelmiş, aile bireyleri dışında kimseyle temas etmemiştir. İki gün sonra karantina ilan edilerek, bu vakanın diğer hanelerle temas riski tamamen ortadan kalkmıştır. İlk tespit edilen vakaların hastanede tedavi altına alınması, temaslılarının aile hekimleri tarafından izlemlerinin günlük olarak devam etmesi, bütün mahalle halkının inkübasyon periyodu içerisinde taranması ve sadece 1 pozitif vaka çıkması, pozitif çıkan bu vakanın da İstanbul kaynaklı olması ve sadece ailesiyle temas etmiş olması, kendisinin tedavi altına alınması ve ailesinin de aile hekimleri tarafından izleme alınması, bu vakanın Yuvalı Mahallesi'ne gelişinden iki gün sonra mahallenin karantinaya alınması ve temas riskinin iyice ortadan kalkması gibi faktörler göz önünde bulundurularak, Yuvalı Mahallesi'nde uygulanan karantina tedbirlerinin 29.06.2020 tarihinden itibaren kaldırılması, yukarıda alınan kararlara uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönündeki kararlar oy birliği ile alınmıştır."


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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'ın Yuvalı Mahallesi'ndeki karantina kaldırıldı - Son Dakika

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