Tekirdağ İnsani Yardım Derneği üyeleri kan bağışı yaptı - Son Dakika

Tekirdağ İnsani Yardım Derneği üyeleri, Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi'ne kan bağışında bulundu.

İftardan sonra Valilik önündeki kan bağışı tırına gelen dernek üyeleri, burada form doldurup kan bağışı yaptı.

Dernek Başkanı Süleyman Çalışkan, yaptığı açıklamada, salgın başladığından beri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sahada olduklarını söyledi.

Çalışkan, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığını, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmasının ardından harekete geçtiklerini ifade ederek, "Ramazan ayı boyunca her konuda bu aziz milletimizin yanında olmayı kendimize bir borç olarak gördük. Bugün de ülkemizin güzide kuruluşlarından olan Kızılayımıza kan bağışında bulunduk. Biz bu millete vefa borcumuz ödemeye her alanda hazırız." dedi.