Tekirdağ İntihar Girişimi, Trafiği Kilitledi

İntihar girişimi, trafiği kilitlediTEKİRDAĞ'da işten çıkarıldığını ve eşinin de kendisini terk edeceğini öne sürerek intihar edeceğini söyleyen ve çevreyolundaki üstgeçide çıkan Şahin I.'yı, eşi ikna etmeye çalıştı.

İntihar girişimi, trafiği kilitledi



TEKİRDAĞ'da işten çıkarıldığını ve eşinin de kendisini terk edeceğini öne sürerek intihar edeceğini söyleyen ve çevreyolundaki üstgeçide çıkan Şahin I.'yı, eşi ikna etmeye çalıştı. Kapatılan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 45 süren çalışmanın ardından Şahin I., ikna edilerek indirildi.



Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve çalıştığı bir seyahat firmasındaki işinden çıkarıldığını iddia eden Şahin I., çevreyolundaki üst geçide çıkarak intihar edeceğini söyledi. Şahin I.'yı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, karayolundaki trafiği keserken, şahsın olası atlaması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de şişme yatak açarak önlem aldı. Polislerin ikna etmeye çalıştığı Şahin I., eşinin getirilmesini aksi halde atlayacağını söylemesi üzerine telefonla ulaşılan eşi getirildi. Üstgeçit üzerinde eşi ve polislerin yaklaşık 45 dakika süren çabalarının ardından Şahın I.,ikna edilerek indirildi.



Olay nedeniyle Tekirdağ-Malkara karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, Şahin I.'yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

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