İntihar girişimini film gibi izlediler - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde eşinden ayrılan ve oğlunun velayeti de annesine verilen A.E., elinde bıçakla iş merkezinin çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Polis A.E.'yi yarım saat içinde ikna ederek aşağıya indirdi. İkna çalışmalarını çok sayıda kişi film gibi izlediği, sosyal mesafeyi de hiçe saydıkları görüldü.

Türkiye'de vaka sayısı artan 3'üncü il olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşinden boşanan A.E.'nin çocuğunun velayeti mahkeme tarafından anneye verildi. Bu durumu sinirlenen A.E., Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Eline aldığı bıçakla kendisine zarar verip, boğazına dayayan E.A.'yi görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

'SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR'Çatıya çıkan bir polis memuru .A.E'yi inmesi konusunda ikna etmek büyük çaba harcarken, aşağıda olanları izlemek için çok sayıda vatandaş toplandı. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan toplananların bazıları da ellerindeki cep telefonları ile polisin ikna çalışmalarını görüntüledi. Polis ekipleri sık sık sosyal mesafe kuralını ihlal edenleri dağılmaları konusunda uyarırken, dağıtmakta güçlük çekti. Bu sırada iş merkezinin penceresine çıkan bir kişi de toplananlara, "Hastalık var, hastalık var" diye tepki gösterdi.

Polisin, yaklaşık 30 dakika süren ikna çabası ve oğlunu getirecekleri sözünü vermesinin ardından A.E, inmeyi kabul etti. Aşağıya elinde bıçağıyla birlikte inen A.E., kalabalık arasında oğlunu aradığı sırada bazı vatandaşlar korkarak kaçtı. Polis, A.E.'nin elindeki bıçağı alarak, ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

- Çorlutekirdağ