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TEKİRDAĞ İş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasında

26 dakika önce

İş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasındaTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerine motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerine motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, kaçan saldırganlar aranıyor.

Olay, Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Hurdacılık yapan Ali Ş.'nin işyeri önüne üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet geldi. Başlarında kask bulunan iki kişiden arkada oturan bezle sardığı tabancayı çıkararak, Ali Ş.'nin işyerine 5 el ateş etti. Ateş edilmesinden sonra motosiklet hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı da ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemede mermilerin işleri önündeki otomobil ile işyerine isabet ettiğini belirledi.

Saldırı anları çevredeki işyeri güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:38 Kaynak: DHA
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