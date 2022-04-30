Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Tekirdağ- İstanbul kara yolunda araç yoğunluğuna neden oldu.

Tatilciler gün boyunca, Tekirdağ-İstanbul yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik ve Yenice mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturmaya devam etti.

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun bugün ve yarın da sürmesi bekleniyor.