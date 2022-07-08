Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika
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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

08.07.2022 18:36

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Tekirdağ- İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturuyor.

Tatilciler gün boyunca, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve üniversite kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturmaya devam etti.

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Yoldaki trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika
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