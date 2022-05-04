Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu - Son Dakika
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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

04.05.2022 16:37
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle, Tekirdağ- İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların birçoğu dönüşe geçti.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kara yolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Tekirdağ, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu - Son Dakika


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