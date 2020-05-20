Tekirdağ-İstanbul karayolunda araç kuyruğu - Son Dakika

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, gece yarasından itibaren Tekirdağ'dan İstanbul'a gitmek isteyenler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarasından itibaren kaldırılmasının ardından, Tekirdağ-İstanbul arasında yoğun bir trafik yaşandı. Tekirdağ'da daha önce sokağa çıkma kısıtlamasın ardından İstanbul'dan kentteki yazlıklarına gelenler, İstanbul'daki kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bu kez gece yarısı yola çıkarak, İstanbul karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tekirdağ-İstanbul il sınırı olan Marmara Ereğlisi- Silivri ilçeleri arasındaki kontrol noktasında polis ve jandarma ekipleri uygulamalarını sürdürdü. İstanbul'a gitmek için seyahat belgesi olanların geçişine izin verilirken, olmayanlar ise geri çevrildi. Araç kuyrukları yer yer 4 kilometreyi buldu.