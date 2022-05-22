Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu - Son Dakika
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Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu

22.05.2022 19:20

Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu Tek çözüm köprülü kavşak Tekirdağ ile İstanbul'u birbirine bağlayan D110 karayolu üzerinde bulunan ışıklı kavşaklar trafiği durma noktasına getiriyor.

Tekirdağ- İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu

Tek çözüm köprülü kavşak

TEKİRDAĞ - Tekirdağ ile İstanbul'u birbirine bağlayan D110 karayolu üzerinde bulunan ışıklı kavşaklar trafiği durma noktasına getiriyor.

İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nı birbirine bağlayan karayolunun Tekirdağ kesiminde bulunan ışıklı kavşaklar sebebiyle meydana gelen yoğunluk yüzünden oluşan araç kuyrukları yüzlerce metre uzanıyor. Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Yeniçiftlik, Çorlu ilçesinde bulunan Yenice ve Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Beyazköy kavşaklarında oluşan trafik yoğunluğu sebebiyle uzun süre ışıklarda bekleyen sürücüler, sıcak havanın da etkisiyle zor anlar yaşıyor. Karayolu üzerinde köprülü kavşak olmaması sebebiyle trafik ışıkları ile akışı sağlanan trafik aksarken, yaz aylarında yoğunluk katlanarak artıyor. Sürücüler ise yaşanan yoğunluğun önlenmesi için köprülü kavşak yapılmasını talep ediyorlar.

Tekirdağ'dan İstanbul yönüne giden İsmail Sönmez, "Şuan da sezon daha açılmadı, henüz o kadar yok ama buranın da bir çözüme kavuşturulması lazım, hakikaten çok trafik. Özellikle sezon zamanı çok trafik oluyor. Muhakkak buranın bir çözüme ulaştırılması lazım" dedi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Hurşit Çelik ise, "Yoğunluk olduğu zaman trafik polisi koysunlar. Yapacak bir şey yok yani. Yoğunluk olur ama belirli günler, hafta içi olur. Hafta sonu olmaz" dedi.

Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu
Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu
Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu
Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu
Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu
Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu - Son Dakika


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