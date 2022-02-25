Tekirdağ İstanbul yolunda dron destekli uygulama - Son Dakika
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Tekirdağ İstanbul yolunda dron destekli uygulama

25.02.2022 00:57
Tekirdağ İstanbul yolunda dron destekli uygulama

Tekirdağ Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ-İstanbul yolunda dron destekli uygulama gerçekleştirildi.

Tekirdağ Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ- İstanbul yolunda dron destekli uygulama gerçekleştirildi.

Tekirdağ Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sorumluluk bölgelerinde trafik bilincinin geliştirilmesi, sürücülerin yakalanma riski duygusunu artırmak trafik kurallarına uyumunu üst seviyeye taşımak ve her an etkin bir şekilde kontrollerin gerçekleştirildiğini sürücülere hissettirmek amacıyla denetimleri devam ediyor.

Tekirdağ Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde (D-110/04 İstanbul-Tekirdağ Karayolu) denetimlerini karadan ve havadan sürdürüyor. Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali, emniyet şeridi ihlali, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip gibi ihlalleri denetimlerine ağırlık verildi. - TEKİRDAĞ

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Trafik Denetleme, İstanbul, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ İstanbul yolunda dron destekli uygulama - Son Dakika


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