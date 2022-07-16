Tekirdağ-İstanbul yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren ve dönüş için yola çıkan tatilciler, Tekirdağ- İstanbul yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşü devam ediyor.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama konusunda uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

Güzergahtaki trafik akışı, dronla görüntülendi.